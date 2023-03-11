По нацпроекту «Здравоохранение» в Татарстане за 2022 год построили 34 объекта

В 2022 году по национальному проекту «Здравоохранение» в Татарстане за 1 млрд 156,8 млн рублей построили в общей сложности 34 различных объекта. При этом всего в прошлом году на воплощение нацпроекта в жизнь было выделено 4 млрд 324,8 млн рублей, сообщили в Минздраве РТ.

Были возведены 29 фельдшерско-акушерских пунктов в Азнакаевском, Новошешминском, Тюлячинском и ряде других районов республики, две врачебные амбулатории — в Пестречинском и Лениногорском районах, две поликлиники — в Зеленодольском районе и Казани, а также один центр врача общей практики в Альметьевском районе.

Кроме того, по нацпроекту за 247 млн рублей удалось капитально отремонтировать 15 учреждений здравоохранения. Были приведены в порядок десять поликлиник в Алексеевском, Тюлячинском и других районах, три женские консультации в Заинском и Кайбицком районах, одно гериатрическое отделение в Лениногорском районе и одно здание медсанчасти — тоже в Лениногорском районе.

В рамках закупки оборудования и улучшения материально-технической базы за 1 млрд 863,1 млн рублей приобретены 3234 единицы оборудования и 22 машины для сосудистых центров, онкологического диспансера и медицинских организаций первичного звена здравоохранения.

В ходе реализации нацпроекта также закуплены лекарства для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний за 318,2 млн рублей.

За год санитарной авиацией в Татарстане удалось эвакуировать 166 пациентов, финансирование по нацпроекту составило 84,6 млн рублей.

Помимо прочего, в республике 2 157 290 человек прошли медицинский осмотр и (или) диспансеризацию. На это было выделено 321,6 млн рублей.

В регионе также созданы автоматизированные рабочие места для медицинского персонала, финансирование составило 222,6 млн рублей.

По национальному проекту также были выделены средства на проведение конкурсов профессионального мастерства и осуществление выплат медицинским работникам — в объеме 110,9 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.