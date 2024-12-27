По нацпроекту в Зеленодольском районе открыли новый ФАП

Фото: Минздрав РТ

В селе Косяково Зеленодольского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Его строительство стало возможным благодаря республиканской программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению РТ» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее ФАП располагался в старом деревянном строении, возведенном еще в 1960 году. Теперь жители четырех деревень, а это более 200 человек, будут получать медпомощь в новом, хорошо оборудованном здании.

В торжественном открытии принял участие главный врач Зеленодольской ЦРБ Рамиль Мухаматдинов.

«Отрадно, что медицинская помощь для наших жителей становится доступнее. У вас сейчас есть новый опытный фельдшер. Берегите свое здоровье, обращайтесь в ваш ФАП, своевременно проходите профилактические осмотры и диспансеризацию – это очень важно!» – отметил главврач.