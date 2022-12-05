Татарстан поддержит 18 проектов по созданию и благоустройству пляжей в 2023 году

Почти 180 млн рублей потратят в 2023 году в Татарстане на создание и благоустройство пляжных территорий. Из них порядка 144 млн выделены из федерального бюджета и около 34 млн – из республиканского. Будет проведен конкурс среди предпринимателей, среди проектов которых и будут распределены средства. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Сергей Иванов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Татарстан получил несколько федеральных мер поддержки туризма на 2023 год. Среди них – развитие туристической инфраструктуры. Эта мера ориентирована на создание и развитие пляжей на пресных водоемах. Мы планируем поддержать минимум 18 проектов. Средства получают предприниматели для создания инфраструктуры», – рассказал спикер.

Он подчеркнул, что поддержка предусмотрена как для новых пляжей, так и для благоустройства уже существующих. На эти деньги можно купить различное оборудование, кабинки для переодевания, мобильные туалеты, лежаки и многое другое.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Средства из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры предусмотрены по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».