По нацпроекту в России восстановят популяцию переднеазиатских леопардов

В рамках национального проекта «Экология» в России ведется восстановление популяции переднеазиатских леопардов, сообщает в своем Telegram-канале Правительство.

Работа ведется на территории Сочинского национального парка. С 2009 года здесь родилось 25 редких хищников.

Леопардов адаптируют к жизни в дикой природе, так, 13 из них уже помещены в естественную среду обитания. Задача специалистов — увеличить их число до 50.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.