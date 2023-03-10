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По нацпроекту в России обновят еще 600 участков дорог к медицинским учреждениям
В 2023 году в регионах России обновят еще порядка 600 участков дорог и улиц, которые ведут к медицинским учреждениям. Об этом рассказал сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
«От скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей, поэтому наша задача — обеспечить быстрый и безопасный подъезд к медицинским учреждениям. С 2019 года по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ уже отремонтировано 1,9 тыс. таких дорожных объектов регионального и местного значения», — поделился он.
При этом задачей строителей станет не только ремонт проезжей части, но и комплексное обустройство дорог, которое направлено на повышение качества жизни населения.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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