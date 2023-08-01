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По нацпроекту в районную больницу РТ поступил рентген аппарат стоимостью 5,3 млн рублей
Передвижной рентгеновский аппарат «РЕНЕКС» стоимостью 5,3 млн рублей поступил в Уруссинскую центральную районную больницу Ютазинского района Татарстана, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
«В медучреждении есть передвижной аппарат УЗИ, а вот рентгеновского аппарата до сих пор не было», – говорится в тексте сообщения.
По словам врача рентгеновского кабинета УЦРБ Гульнары Фатыховой, данное оборудование значительно облегчает диагностику тяжелобольных или маломобильных пациентов, находящихся на стационарном лечении.
Напомним, модернизация первичного звена медпомощи в республике проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году передвижные рентгеновские аппараты планируют установить в 18 районных больниц республики.
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