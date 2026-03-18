news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 марта 2026 13:03

По нацпроекту в Арске начался капитальный ремонт педагогического колледжа

Читайте нас в
Телеграм
По нацпроекту в Арске начался капитальный ремонт педагогического колледжа
Фото: minstroy.tatarstan.ru

В Арске стартовал капитальный ремонт педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая на улице Галактионова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Объект включен в федеральную программу «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках работ в четырехэтажном здании площадью 1650 кв. м предусмотрены отделка помещений, замена инженерных сетей, окон, дверей и входной группы. Также планируется обустройство отмостки, ремонт гидроизоляции и благоустройство территории. Финансирование составляет 59,7 млн рублей.

По данным ГИСУ РТ, строители завершили демонтажные работы и приступили к отделке помещений и ремонту инженерных сетей. Оперативное выполнение достигло 10%.

Как сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, всего в этом году в республике капитально отремонтируют восемь колледжей в семи муниципальных образованиях. Семь объектов ремонтируются по республиканской программе «Капремонт ресурсных центров», один – по нацпроекту «Молодежь и дети». На эти цели выделено более 566 млн рублей. Сейчас работы ведутся на шести объектах.

#капитальный ремонт #Арск #нацпроекты #национальные проекты #Минстрой рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
«Передача культурного кода»: как в Татарстане отметят 140-летие Габдуллы Тукая

Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

Новости партнеров