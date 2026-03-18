По нацпроекту в Арске начался капитальный ремонт педагогического колледжа

В Арске стартовал капитальный ремонт педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая на улице Галактионова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Объект включен в федеральную программу «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках работ в четырехэтажном здании площадью 1650 кв. м предусмотрены отделка помещений, замена инженерных сетей, окон, дверей и входной группы. Также планируется обустройство отмостки, ремонт гидроизоляции и благоустройство территории. Финансирование составляет 59,7 млн рублей.

По данным ГИСУ РТ, строители завершили демонтажные работы и приступили к отделке помещений и ремонту инженерных сетей. Оперативное выполнение достигло 10%.

Как сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, всего в этом году в республике капитально отремонтируют восемь колледжей в семи муниципальных образованиях. Семь объектов ремонтируются по республиканской программе «Капремонт ресурсных центров», один – по нацпроекту «Молодежь и дети». На эти цели выделено более 566 млн рублей. Сейчас работы ведутся на шести объектах.