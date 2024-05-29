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Общество 29 мая 2024 21:53

По нацпроекту в Альметьевском районе РТ обновили здание врачебной амбулатории

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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в заднии врачебной амбулатории Альметьевской ЦРБ села Дальние Ямаши сделали капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В результате был произведен комплекс работ: отделочные работы с заменой дверных проемов, комплекс электромонтажных и сантехнических работ.

При входе в амбулаторию установлены две железные двери, одна из которых с терморазрывом. Кроме того, выравнены полы стяжкой, сверху положен коммерческий линолеум. Стены, потолок отштукатурены и покрашены, заменены десять межкомнатных дверей.

Установлены потолочные светильники и противопожарные датчики. Смонтированы две камеры видеонаблюдения.

Фото: ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ»

#нацпроекты #здравоохранение #минздрав рт #альметьевский район
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