По нацпроекту в Альметьевском районе РТ обновили здание врачебной амбулатории

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в заднии врачебной амбулатории Альметьевской ЦРБ села Дальние Ямаши сделали капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В результате был произведен комплекс работ: отделочные работы с заменой дверных проемов, комплекс электромонтажных и сантехнических работ.

При входе в амбулаторию установлены две железные двери, одна из которых с терморазрывом. Кроме того, выравнены полы стяжкой, сверху положен коммерческий линолеум. Стены, потолок отштукатурены и покрашены, заменены десять межкомнатных дверей.

Установлены потолочные светильники и противопожарные датчики. Смонтированы две камеры видеонаблюдения.