По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Татарстан получил 1,5 млрд рублей

За четыре года работы национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Татарстан получил из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на развитие отрасли. Об этом на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«За четыре года реализации нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ республика получила 1,5 млрд рублей федеральных денег (без учета поддержки, которая оказывается инвесторам по программе льготного кредитования)», — заявил он.

В частности, за эти четыре года благодаря национальному проекту в Татарстане появились 358 номеров в загородных объектах отдыха, удалось реализовать более 80 проектов в сфере туризма, а также провести ряд образовательных программ.

«Поддержаны два крупных инвестиционных проекта Республики Татарстан — строительство гостиничного комплекса KRAVT HOTEL INNOPOLIS на 44 номера и строительство развлекательного акватермального комплекса в Казани», — добавил Иванов.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.