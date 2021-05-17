По нацпроекту Татарстан получит допсредства на очистку реки Меши

Татарстан и еще шесть регионов России получат дополнительное финансирование на очистку рек и озер по национальному проекту «Экология». Согласно распоряжению Кабмина, в республике средства пойдут на очистку реки Меши (правый приток Камы).

В общей сложности Татарстан, Удмуртия, Калининградская, Московская, Новосибирская, Тверская и Тульская области получат более 138 млн рублей.

Работы будут вестись по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Старт реализации национальных проектов в стране дал Президент России Владимир Путин в 2018 году.