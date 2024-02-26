«По нацпроекту расширили функционал парка Ленина»: Мензелинск принял автобусный марафон

Мензелинск открыл тур автобусного марафона «Татарстан — республика достижений» в Набережночелнинской зоне. Жители района смогли ознакомиться с достижениями страны, республики, районов.

Автобусный марафон сопровождала фотовыставка. На ней были представлены результаты более 100 различных республиканских и федеральных программ и проектов, реализуемых в Татарстане. Ключевыми из них являются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным.

Также были подготовлены стенды, посвященные истории Мензелинского района, его социально-культурной жизни, туристической инфраструктуре.

В рамках автобусного марафона в районном Дворце культуры состоялась панельная дискуссия. В ней в качестве спикеров участвовали глава Мензелинского района РТ Айдар Салахов, председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев, председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Модератором дискуссии выступила журналист, пресс-секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Ирина Субеева.

«В Мензелинском районе в 2023 году реализовано 17 федеральных и республиканских программ, в том числе 6 национальных проектов. Данные проекты, программы в первую очередь направлены на повышение качества жизни жителей района», — отметил глава района Айдар Салахов.

В прошлом году в районе введено 13,5 тыс. кв. метров жилья. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт межмуниципальной автодороги «Мензелинск — Русский Каран — Тогашево». Проведен ремонт трассы регионального значения М7 «Волга» — Новая Александровка — Тулубаево. В 2023 году в рамках этого же нацпроекта началось строительство моста через реку Ургуда в селе Кузембетьево.

В 2023 году приступили к первому этапу строительства автодороги «М7 „Волга“ — Коноваловка» — Старая Ашпала».

Работы планируется продолжить в этом году. Также построены и отремонтированы 5,4 км дорог в рамках программы дорожного строительства муниципального значения. За счет средств местного бюджета и муниципального дорожного фонда установлены дорожные знаки, искусственные неровности, остановочные павильоны, обновлены пешеходные переходы и тротуары.

В рамках программы капремонта многоквартирных домов новый облик получили 4 объекта. По программе «Наш двор» благоустроены 5 дворов, в которых появились новые дороги, освещение, площадки для детей. Из бюджета на эти работы выделили 65,8 млн рублей.

Капитально отремонтированы борцовский зал «Минзәлә батыры» площадью 301 кв. метров за 17,9 млн рублей и гиревой зал «Титан» площадью 117 кв. метров за 7,6 млн рублей. В рамках национального проекта «Демография» в селе Кузембетьево появилась малая спортивная площадка с возможностью сдачи нормативов ГТО.

В 2023 году прошел второй этап капремонта детского сада №10 «Чишма» за 42,8 млн рублей. Ремонта за 10,4 млн рублей дождалась Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ. А в Матвеевской основной и Топасевской начальной школах полностью обновлены пищеблоки. На это выделили 12,2 млн рублей.

Центр «Точка роста» заработал в Верхнетакерменской школе им. Габделхая Сабитова. На обустройство кабинетов потратили 1,1 млн рублей. В прошедшем году завершился первый этап реконструкции общежития Мензелинского педагогического училища. Стоимость реконструкции — 80,5 млн рублей. В 2024 году работы продолжат. В мензелинской гимназии за 3,2 млн рублей капитально отремонтирована котельная — здесь обновили сети газоснабжения и заменили котлы.

В селе Старое Мазино в рамках национального проекта «Здравоохранение» за 10,5 млн рублей построили модульный фельдшерско-акушерский пункт.

По республиканской программе «Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов поселений» завершен капремонт здания Верхнетакерменского сельского поселения на сумму 2,6 млн рублей.

Жители микрорайона Изыскателей города Мензелинска и села Гулюково получили новые сети водоснабжения — это позволило обеспечить их качественной питьевой водой. Общая протяженность построенных сетей составила более 7 км. В 2023 году прошел второй этап строительства сетей водоотведения посёлка Юртово. Всего проложено 3,764 км сетей водоотведения – к ним подключены все социальные объекты поселения, а также жители частного сектора.

Район активно принимает участие в федеральной программе «Благоустройство сельских территорий». В 2023 году обустроены зоны отдыха в двух сельских поселениях — Бикбулово и Атрякле. Также по программе Минсельхоза России завершено строительство 4 домов за 12 млн рублей для предоставления жилья работникам сельхозпредприятий.

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» завершен третий этап благоустройства парка имени Ленина — здесь установили малые архитектурные формы, оборудовали техническое помещение. Новый павильон «Скородумка» расширил функционал парка, он предназначен для проведения открытых уроков, мастер-классов, турниров и других культурно-массовых мероприятий. Этот этап благоустройства обошелся в 15,3 млн рублей.

Встреча в Мензелинске завершилась концертной программой, в которой примут участие артисты Государственного ансамбля песни и танца РТ, ансамбля песни и танца «Агидель», народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова, народная артистка Татарстана Резеда Шарафиева, популярный певец Ильгиз Мухутдинов.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.