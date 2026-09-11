По нацпроекту продолжает реализовываться программа «Земский работник культуры»

В рамках национального проекта «Семья» продолжает реализовываться программа «Земский работник культуры», которая дает реальный шанс закрепиться на селе и получить единовременную выплату.

На декабрь намечено заседание Государственного совета РФ под председательством Президента России Владимира Путина, которое будет посвящено сохранению историко-культурного наследия страны (в том числе объектов культурного наследия: фольклора, народных традиций, знаний, обычаев, народных художественных промыслов и так далее). Отдельное внимание планируется уделить нехватке кадров в культурной сфере.

На этом фоне портал Объясняем.рф готовится запустить проект «Кадры в лицах», рассказывающий о подготовке работников культуры в стране.

Программа «Земский работник культуры» стартовала 1 января 2025 года по поручению Президента РФ. Она предполагает, что специалист обязуется отработать пять лет в поселке или городке с населением не более 50 тыс. жителей и получает за это материальное поощрение в размере 1 млн рублей, а в некоторых случаях – и 2 млн.

Необходимые ассигнования поступают через субсидии Минкультуры России. В 2025 году 1074 специалиста культуры получили по 1 млн рублей за переезд в малые города и села. В 2026-м их будет уже 1759.

Участники аналогичных инициатив – «земские» врачи и учителя – пользуются финансовыми преференциями с 2012 и 2020 годов соответственно. Но если медиков и педагогов не хватает повсюду, то кадровый голод в учреждениях культуры – проблема более точечная.

Базовым условием для участия в программе является наличие гражданства РФ. Образование – профильное, высшее либо среднее профессиональное. Возрастные ограничения формально отсутствуют, чтобы привлекать не только выпускников, но и опытных специалистов. Однако на местах могут устанавливать собственные возрастные ориентиры.

Например, Магаданская область предусмотрела, что возраст не должен превышать 55 лет. Напротив, в Костромской области возраст до 30 лет фигурирует не как жесткий фильтр для допуска, а как дополнительный критерий – за него начисляют бонусные баллы при формировании рейтинга участников. В других регионах (в частности, в Ульяновской или Орловской областях) возрастных ограничений в правилах нет вовсе.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.