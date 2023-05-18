По нацпроекту предприниматели РТ бесплатно получат доступ к электронному документообороту

В Татарстане по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» открыт прием заявок от бизнеса на предоставление бесплатного доступа к сервису для сдачи отчетности на один календарный год. В 2022 году услугой воспользовались более 200 предпринимателей республики, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Налогоплательщикам предоставляются необходимые сервисы для работы с электронной отчетностью. Сертификат электронной подписи можно получить бесплатно в Удостоверяющем центре ФНС России. На сайте ФНС доступна специальная программа «Налогоплательщик ЮЛ». Там же в пилотном режиме работает онлайн-сервис по направлению отчетности в налоговые органы.

Услуга по предоставлению бесплатного доступа к сервису для сдачи отчетности включает:

— онлайн-отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, ЦБ в любой регион без роуминга;

— подготовку, загрузку, редактирование и отправку отчетов;

— проверку отчетов, автоматические расчеты и подсказки по заполнению;

— модуль для проверки, редактирования и отправки отчетов из 1С в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат;

— автозаполнение платежных поручений и квитанций;

— сверку с контрагентами по книге продаж и журналу счетов-фактур;

— справки и выписки из контролирующих органов;

— подготовку и отправку ответов на требования ФНС;

— уведомления по SMS и электронной почте о статусах отчетов и сообщениях из контролирующих органов;

— справочно-правовой сервис с базой законодательства;

— круглосуточную помощь и консультации по работе в сервисе и предметной области.

Заявки на получение бесплатной услуги принимает Центр «Мой бизнес» подведомственного Мнэкономики РТ регионального Фонда поддержки предпринимательства.

Для участия в программе поддержки необходимо подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки», выбратв услугу «Предоставление бесплатного доступа к сервису для сдачи отчетности на один год».

Результат рассмотрения заявки предприниматель сможет отследить в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ.

Получить дополнительную информацию об услуге можно по номеру горячей линии Центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90.

Развитие электронного документооборота в числе прочих программ предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.