38 туристических проектов из Татарстана получат поддержку по нацпроекту

Подведены итоги второго конкурсного отбора на получение государственной поддержки проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, создание некапитальных объектов туристской инфраструктуры вблизи автомобильных туристских маршрутов. Поддержку получат 38 проектов в сфере туризма из 19 муниципальных образований Республики Татарстан, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Государственная поддержка в рамках нацпроекта – это ключевой стимул для развития туриндустрии. Она позволяет предпринимателям вместе с нами обновлять инфраструктуру, создавать новые точки притяжения и повышать комфорт для туристов. Важно, что проекты реализуются в 19 районах, что способствует комплексному развитию туризма по всей республике», – прокомментировал для агентства Председатель Госкомитета Сергей Иванов.

На средства национального проекта при участии софинансирования предпринимателей на территории средств размещения, объектов туристского посещения и многофункциональных зон дорожного сервиса Республики Татарстан будет создана инфраструктура, которая позволит расширить перечень и качество предоставляемых туристам услуг.

Конкурс проводился по Национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».