По нацпроекту «Образование» в Казани оснастили две школы для детей с ОВЗ

В 2021 году в Казани были оснащены две школы для детей с ОВЗ — №76 и №11. Работы проводились по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».

Так, в образовательные учреждения закупили необходимое оборудование на сумму более 14 млн рублей.

Кроме того, здесь были полностью обновлены кабинеты логопеда, психолога и дефектолога, где появились сенсорные комнаты, интерактивные логопедические столы, диагностические коррекционно-развивающие комплексы и уникальное оборудование.

В трудовые мастерские закупили станки, швейные машины, гладильные системы и адаптированную посуду.

В кабинетах дополнительного образования школ появились адаптированные музыкальные инструменты. После обновления все кабинеты оснащены интерактивными комплектами Smart, ноутбуками и цветными многофункциональными устройствами.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.