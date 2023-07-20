По нацпроекту обновлено 47 млн кв. метров дорожного покрытия в регионах России

С начала года на трассах в регионах России уложено порядка 47 млн кв. метров дорожного покрытия. Участки приводятся в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Дорожные работы по нацпроекту идут по графику, а где-то даже с опережением. В текущем году на объектах БКД устроят 136,1 млн кв. м дорожного покрытия, и на сегодня более трети запланированных работ уже выполнено», — приводит его слова пресс-служба Правительства.

По его данным, за год в нормативное состояние приведут свыше 6,2 тыс. объектов региональной и местной дорожной сети. Особое внимание при этом обращено на участки, которые ведут к медицинским, образовательным и досуговым учреждениям, туристическим и социально значимым маршрутам, а также дорогам к местным достопримечательностям.

Укладку асфальта в этом году уже завершили два региона: Белгородская область и Ингушетия. В Пензенской области и Краснодарском крае работа близится к завершению.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

Фото: телеграм-канал Правительства России