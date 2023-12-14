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Экономика 14 декабря 2023 23:35

По нацпроекту на дорогах России установлено 856 тыс. погонных метров освещения

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За 11 месяцев 2023 года на дорогах России установлено 856 тыс. погонных метров освещения, обустроена 541 тыс. погонных метров тротуаров. Об обновлении инфраструктуры в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В целях предотвращения выезда за пределы дорожного полотна установлено 1,6 млн пог. м барьерных ограждений. К тому же для регулирования скоростного режима на дорогах устроено 899 искусственных неровностей, а также свыше 182 тыс. знаков», — перечислил зампред Правительства.

Кроме того, в регионах активно внедряются интеллектуальные транспортные системы. На сегодня они функционируют в 57 городских агломерациях в 51 субъекте Федерации, добавил замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты #строительство дорог #освещение
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