По нацпроекту на дорогах России установлено 856 тыс. погонных метров освещения

За 11 месяцев 2023 года на дорогах России установлено 856 тыс. погонных метров освещения, обустроена 541 тыс. погонных метров тротуаров. Об обновлении инфраструктуры в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В целях предотвращения выезда за пределы дорожного полотна установлено 1,6 млн пог. м барьерных ограждений. К тому же для регулирования скоростного режима на дорогах устроено 899 искусственных неровностей, а также свыше 182 тыс. знаков», — перечислил зампред Правительства.

Кроме того, в регионах активно внедряются интеллектуальные транспортные системы. На сегодня они функционируют в 57 городских агломерациях в 51 субъекте Федерации, добавил замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.