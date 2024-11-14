По нацпроекту «Культура» в России поддежано более 9 тыс. инициатив

С начала реализации национального проекта «Культура» поддержку получили более 9 тысяч творческих инициатив. С будущего года такие мероприятия войдут в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На совещании, посвященном реализации нацпроекта «Культура» в 2024 году, зампред Правительства отметила, что в настоящее время его показатели достигнуты на 99,7%, а кассовое исполнение — 77,6%. На реализацию нацпроекта только в текущем году предусмотрено свыше 52 млрд рублей.

С начала работы национального проекта поддержку получили более 9 тысяч творческих инициатив, повысили квалификацию 194 тысячи специалистов отрасли культуры, в том числе 30 тысяч — с января по сентябрь 2024 года. За девять месяцев господдержка предоставлена 848 сотрудникам учреждений культуры, 651 лучшей организации в сельской местности из 84 субъектов Федерации.

Продолжается закупка необходимого оборудования, учебных пособий, инструментов для музыкальных училищ, школ искусств, проводится капремонт сельских домов культуры, театров, открываются виртуальные концертные залы и модельные библиотеки.

Голикова напомнила, что в 2024 году проведен капитальный ремонт четырех театров, в том числе одного в Татарстане. Еще 12 получили современное оборудование. Обновлено либо построено 99 домов культуры, расположенных в 34 регионах, появились шесть центров культурного развития в шести регионах, 49 модельных библиотек в 35 субъектах. Проведена реконструкция 18 музеев, а еще 114 объектов получили новое и современное оборудование. В стране появились 50 виртуальных концертных залов, оцифровано 3,7 тысячи фильмов.

«По итогам совещания регионам поручено в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры к выполнению всех обязательств по национальному проекту „Культура“. Главам регионов — взять под личный контроль достижение плановых показателей нацпроекта», — сообщили в пресс-службе Правительства.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.