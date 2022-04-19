В Татарстане по нацпроекту «Культура» в этом году построят и отреставрируют 13 объектов

В Татарстане по национальному проекту «Культура» в этом году построят, реконструируют и отремонтируют 13 объектов, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Три новых сельских дома культуры появятся в Арском, Бавлинском и Зеленодольском районах, культурно-досуговый центр будет построен в Мамадышском районе, в Елабуге и Зеленодольске создадут по одному центру культурного развития, а в Дрожжановском районе появится многофункциональный центр. Помимо этого, в Тюлячинском, Чистопольском, Апастовском, Актанышском, Альметьевском районах создадут модельные муниципальные библиотеки.

Также, в этом году запланирована реконструкция ТЮЗа в Нижнекамске, школы искусств в Арском районе и дома искусств в Буинске. А в Лаишевском и Кукморском районах отремонтируют музей и два сельских дома.

Кроме того, в музыкальные школы и детские школы искусств поступят новые музыкальные инструменты, оборудование, нотная литература. В числе мероприятий на этот год поддержка лучших учреждений и предоставление грантов любительским творческим коллективам.

В рамках национального проекта 182 творческих проекта получат господдержку, более 3,3 тыс. работников культуры повысят свою квалификацию и 1,1 тыс. книжных памятников пополнят фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.