Общество 23 апреля 2026 13:00

По нацпроекту «Кадры» жители Казани учатся на водителей и осваивают навыки работы с ИИ

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Кадры» сейчас получают 524 человека в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Наиболее востребованы программы в ИТ-сфере, люди обучаются на специалистов по работе с системами искусственного интеллекта. Также участники программы учатся на водителей грузовых автомобилей, трактористов, операторов и наладчиков станков с ПУ, контролеров станочных и слесарных работ», – рассказали в пресс-службе.

По нацпроекту могут переобучиться люди, активно ищущие работу, предпенсионеры и представители старших возрастов, участники специальной военной операции, мамы дошкольников, инвалиды и молодые люди.

Кроме того, на профессиональное обучение направлено 88 безработных жителей Казани. Они учатся на операторов беспилотных авиационных систем, специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, младших медсестер и экскурсоводов.

#нацпроекты #кадры #рынок труда #центр занятости
АИР РТ предложило создать в Татарстане Единый центр партнерских финансов

На Казанке появится новый район — с небоскребом, набережной и яхтенной мариной

