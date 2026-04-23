По нацпроекту «Кадры» жители Казани учатся на водителей и осваивают навыки работы с ИИ

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Кадры» сейчас получают 524 человека в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Наиболее востребованы программы в ИТ-сфере, люди обучаются на специалистов по работе с системами искусственного интеллекта. Также участники программы учатся на водителей грузовых автомобилей, трактористов, операторов и наладчиков станков с ПУ, контролеров станочных и слесарных работ», – рассказали в пресс-службе.

По нацпроекту могут переобучиться люди, активно ищущие работу, предпенсионеры и представители старших возрастов, участники специальной военной операции, мамы дошкольников, инвалиды и молодые люди.

Кроме того, на профессиональное обучение направлено 88 безработных жителей Казани. Они учатся на операторов беспилотных авиационных систем, специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, младших медсестер и экскурсоводов.