«Важен каждый работник»: министр труда РТ встретилась с бойцами СВО

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в травматологическом отделении РКБ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова встретилась с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение. Она проконсультировала бойцов о мерах социальной поддержки и возможностях трудоустройства в Татарстане, а также ответила на их вопросы.

«С этого года мы проводим традиционные встречи в госпиталях, встречаемся с участниками СВО, рассказываем о всех мерах социальной поддержки, которые положены ветеранам боевых действий, а также членам их семей. О тех мерах, которые положены через социальный фонд, через органы социальной защиты. Учитывая то, что эти ребята уже сейчас будут демобилизованы, будут увольняться с военной службы, для них актуальным является вопрос трудоустройства», – сказала Эльмира Зарипова.

По ее словам, в части трудоустройства сейчас ведется отдельный реестр работодателей, которые готовы принять участников СВО, в том числе с инвалидностью.

«В этом реестре сейчас порядка 2,5 тыс. вакансий, которые предоставлены более чем 400 работодателями со всей республики. Конечно же, мы рассказываем о том, где можно посмотреть вакансии, как составить резюме и пройти обучение. Среди участников СВО есть и те ребята, которые не работали до военной службы, и им мы рассказываем, как пройти переобучение», – дополнила она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как отметила Эльмира Зарипова, по национальному проекту «Кадры», можно переобучиться по 360 программам, которые востребованы на рынке труда.

«Учитывая, какой сегодня кадровый дефицит, для нас каждый работник важен. И важно, чтобы, получив новую профессию, освоив новую специальность, этот человек, бывший участник СВО, пришел на рабочее место», – подытожила она.