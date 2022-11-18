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Экология
18 ноября 2022  16:18
Наталья Рыбакова

За год лесники Татарстана вырастили по нацпроекту «Экология» 34 млн саженцев

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В 2022 году в Татарстане по национальному проекту «Экология» вырастили 33,9 млн. штук посадочного материала деревьев хвойных и лиственных пород, а также кустарников. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«За год выращено 33,9 млн штук посадочного материала, в том числе в Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ — 12 млн штук с закрытой корневой системой. Из них хвойных пород — 25,5 млн штук, лиственных пород — 7,9 млн, кустарников — 0,5 млн. штук», — проинформировал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Работы проводятся по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

План этого года перевыполнен на 10%. Посадочный материал будет использован при проведении лесовосстановительных работ, природоохранных акций и закладки защитных лесных насаждений в 2023 году.

#национальные проекты #саженцы деревьев
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