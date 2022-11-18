По нацпроекту «Экология» в Татарстане очистили от топляка проток Вятки

В Мамадыше завершились работы по расчистке правого протока реки Вятки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

«Проект предусматривал расчистку более 3 километров русла от донных отложений, а также извлечение топляка, удаление лишней водной растительности. Эти решения позволили улучшить санитарное состояние притока Вятки, уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию», — рассказала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Природоохранные мероприятия начались в 2021 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». На восстановление русла реки Росводресурсы направили более 74 млн рублей. Благодаря расчистке экологические условия проживания улучшились для 15 тыс. жителей районного центра.

Правый проток Вятки протекает в границах Мамадышского района Татарстана, жители которого приходят на берег реки отдохнуть и порыбачить. Кроме того, воду используют для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Высокая антропогенная нагрузка привела к тому, что русло заилилось, а в донных отложениях накопились загрязняющие вещества. Обследование перед началом расчистки показало, что до 80% акватории было затянуто ряской и заросло кустарниками и камышами.

По федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в регионе реализуется еще несколько мероприятий, в этом году завершаются три. Завершена очистка пруда в селе Державино Лаишевского района, расчищен правый проток реки Меши у села Никольское.

На 2022-2023 годы запланирована расчистка русла реки Берсут у села Камский Леспромхоз в Мамадышском районе. Работы стартовали в этом году, по проекту предстоит очистить 7 километров реки.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.