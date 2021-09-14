По нацпроекту «Экология» в 2021 году в Татарстане введут очистные в Кощаково

В ходе федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в Татарстане в 2021 году стартовал крупный проект по реконструкции биологических очистных сооружений в Казани, а также запланирован ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Кощаково в Пестречинском районе. Об этом сообщил сегодня замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на заседании комитета Госсовета РТ в Казани.

«В ходе федерального проекта „Оздоровление Волги“ за 2019-2020 годы в Татарстане построено и реконструировано 12 очистных сооружений в десяти муниципальных образованиях: Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Заинске, Тетюшах, в селе Красный Бор Агрызского района, поселках Алексеевское, Васильево и Нижние Вязовые Зеленодольского района, Юртово Мензелинского района, а также в Пестрецах Пестречинского района», — сообщил он.

Объем инвестиций за два года составил 3,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 2,1 млрд рублей. На 2021 год предусмотрено финансирование в размере 1,4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 1,2 млрд рублей.

«В текущем году планируется завершение и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Кощаково в Пестречинском районе, а также началась реализация крупного проекта по реконструкции биологических очистных сооружений канализации в Казани. Мероприятия пройдут в три этапа, которые пройдут до 2024 года. Эти очистные входят в топ-200 основных загрязнителей реки Волги. В настоящее время на объектах ведутся работы», — отметил Тарнавский.