По нацпроекту «Экология» Татарстан реализовал мероприятия на 14 млрд рублей

На сегодняшний день Татарстан в рамках нацпроекта «Экология» реализовал 29 природоохранных мероприятий на общую сумму более 14 млрд рублей. Такие данные озвучил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в прямом эфире ЦУР (Центр управления регионом).

«Национальный проект «Экология» – один из ключевых инструментов при реализации природоохранных мероприятий. Татарстан принимает активное участие с самого начала реализации национального проекта – с 2019 года», – сказал он.

Спикер отметил, что в общей сложности за последние пять лет в республике было реализовано 850 природоохранных мероприятий на 52 млрд рублей. Львиная доля из них – по нацпроекту «Экология». Республика Татарстан участвует в таких федеральных проектах, как «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Чистая вода», «Комплексная система обращения с ТКО» и «Сохранение уникальных водных объектов».

Национальные проекты реализуются в России по иницативе Президента Владимира Путина.