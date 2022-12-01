По нацпроекту «Экология» лесники Татарстана заготавливают шишки сосны и ели

Лесники Татарстана подобрали участки, где в 2023 году будут проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению. О планах работы в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» нацпроекта «Экология» на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

«Планируется провести работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 3,6 тыс. гектаров. В том числе искусственное лесовосстановление — на площади 1,4 тыс. гектаров, естественное лесовосстановление — на 2 тыс. гектаров, комбинированное лесовосстановление — на 4 гектаров и лесоразведение — на 106 гектарах», — отметил министр.

Специалисты лесхозов также приступили к заготовке семенного сырья хвойных пород — шишек ели и сосны, уточнил Кузюров.

Кроме того, в регионе началась подготовка к следующему пожароопасному сезону в лесах. В настоящее время в лесничествах разрабатываются планы тушения лесных пожаров, на основании которых будет сформирован общий сводный план на 2023 год.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.