По нацпроекту «Экология» грязные стоки в 2024 году в Волгу сократятся в три раза

Благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» объем неочищенных стоков в реки Татарстана через три года сократится в три раза. Об этом сообщил сегодня замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на заседании комитета Госсовета РТ в Казани.

«Одним из ключевых и наиболее капиталоемких федеральных проектов нацпроекта „Экология“ является федеральный проект „Оздоровление Волги“. В его реализации участвуют 15 субъектов страны, расположенных на Волге. Общий объем финансирования регионального проекта „Оздоровление Волги“ на территории Татарстана до 2024 года составляет порядка 17,4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 12,5 млрд рублей. Основная цель федерального проекта заключается в улучшении экологического состояния главной водной артерии страны за счет сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод к концу 2024 года», — сообщил он.

Для достижения намеченной цели в Татарстане предполагается строительство и реконструкция 14 очистных сооружений в бассейне реки Волги и ликвидация двух объектов накопленного экологического вреда.