news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 марта 2026 10:40

По нацпроекту «Экологическое благополучие» Татарстан вложит в экологию 3 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

Восемь природоохранных инициатив запланированы в Татарстане благодаря новому национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на брифинге в Кабинете министров республики.

«Общая сумма финансирования почти 3 млрд рублей, львиная доля из них будет направлена на работы по федеральному проекту „Вода России“», – отметил он.

Зиганшин рассказал также, что 30 масштабных мероприятий реализованы в Татарстане в рамках национального проекта «Экология». Они были частью федеральных проектов «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО».

#Экология #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров