По нацпроекту «Демография» за год в Татарстане бесплатно обучатся более 4 тыс. человек

Пройти бесплатное обучение по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в этом году смогут более 4 тыс. жителей Татарстана. На сегодняшний день к обучению приступили 1,5 тыс. человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Сегодня у пяти категорий населения есть возможность пройти обучение в рамках нацпроекта „Демография“. Это относится к женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающим женщинам, воспитывающим детей в возрасте до семи лет, и людям предпенсионного возраста старше 50 лет, а также к безработным, обратившимся в службы занятости населения. Желающим нужно подать заявление на портале „Работа в России“, выбрать образовательную организацию и направление подготовки», — проинформировала она.

Участники программы должны заключить с образовательной организацией трехсторонний договор, который подразумевает их трудоустройство и обучение под требования конкретного работодателя. Также может быть заключен двухсторонний договор, который подразумевает, что гражданин после обучения будет зарегистрирован в качестве самозанятого.

«Данная мера реализуется в целях восстановления уровня занятости до допандемийного показателя. Программа реализуется по линии трех федеральных операторов — WorldSkills, Томского государственного университета и РАНХиГС», — пояснила представитель Минтруда РТ.

Планируется, что соответствующей возможностью в этом году воспользуется не менее 4117 жителей региона. Однако на сегодняшний день уже подано более 5 тыс. заявок. Программа пользуется популярностью, особенно востребованы направления по линии академии WorldSkills, которые носят чисто прикладной характер: поварское и кондитерское дело, туризм, обучение основам предпринимательства и ряд других.

Национальный проект «Демография», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. После начала в 2020 году экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, цели проектов были переформулированы.