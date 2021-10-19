По нацпроекту «Демография» за год соцуслуги в организациях РТ получат 33 тыс. человек

Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2021 году в Татарстане соцуслугами в организациях социального обслуживания будет охвачено 33 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«С 2019 года в Татарстане реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами. На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех районах. Если в 2019 году услугами по долговременному уходу было охвачено 1,6 тыс. татарстанцев, что составляет 12 % от числа признанных нуждающимися в социальном обслуживании пожилых, то в прошлом году эта цифра достигла 3,6 тыс. (16,1 %)», — сказано в сообщении.

В 2021 году планируется охватить услугами по долговременному уходу еще 3 тыс. человек, или 16% от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе. Соцуслуги предоставляются пожилым и инвалидам в зависимости от их уровня нуждаемости в постороннем уходе.