По нацпроекту в больницы РТ доставят 60 тыс. пожилых сельчан на диспансеризацию

Более 60 тыс. пожилых татарстанцев, проживающих в отдаленной сельской местности, бесплатно доставят в больницы для прохождения диспансеризации. Работа проводится по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Система долговременного ухода внедрена во всех районах республики. Если в 2019 году услугами по долговременному уходу было охвачено 1,6 тыс. татарстанцев, что составляет 12% от числа признанных нуждающимися в социальном обслуживании пожилых, то в прошлом году эта цифра достигла 3,6 тыс. В 2021 году услуги по долговременному уходу будут оказаны 3 тыс. человек. Кроме того, соцуслуги в организациях соцобслуживания получат 33 тыс. человек», — сказано в сообщении.

С 2019 года в Татарстане по федеральному проекту «Старшее поколение» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. В ходе реализации нацпроекта в медицинские организации республики для прохождения диспансеризации и медосмотра в 2019 году из сельской местности было доставлено 36,6 тыс. человек старше 65 лет. В 2020 году это число увеличилось до 45,3 тыс. пожилых сельчан.

Национальные проекты реализуются в Росии согласно «майским» указам Президента РФ Владимира Путина.