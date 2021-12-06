По нацпроекту «Демография» уходу за пожилыми людьми обучились 2,2 тыс. татарстанцев

В рамках реализации национального проекта «Демография» в этом году более 2,2 тыс. татарстанцев прошли обучение в «школах ухода». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Школы ухода» в республике работают с 2019 года на базе комплексных центров социального обслуживания во всех районах и городских округах. В 2020 году за счет средств федерального бюджета для них приобрели оборудование: средства малой реабилитации, наглядные материалы, манекены и так далее.

За 2020 год в «школах ухода» обучились более 1,7 тыс. человек, а на 1 декабря 2021 года — 2,2 тыс. татарстанцев, пояснили в министерстве.

Кроме того, в республике с 2019 года реализуется технология «Сиделка» с привлечением негосударственных поставщиков социальных услуг. В 2019 году услугами сиделок были охвачены 193 человека, в 2020 году — 775 пожилых людей, на 1 декабря 2021 года — 458 человек.

Нацпроект «Демография», как и другие национальные проекты, реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. После начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса цели проектов были скорректированы.