Почти 2 тыс. татарстанцев окончили школы ухода по нацпроекту «Демография»

В 2020 году в школах ухода за пожилыми людьми обучились 1,8 тыс. татарстанцев, а на 1 ноября 2021 года – уже около 2 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«С 2019 года в Татарстане в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех муниципальных районах. Школы ухода работают с 2019 года на базе комплексных центров социального обслуживания во всех муниципальных районах и городских округах республики», – сказано в сообщении.

В прошлом году за счет средств федерального бюджета в республике для школ ухода были закуплены средства реабилитации, наглядные материалы, манекены и многое другое. Кроме того, в республике с 2017 года реализуется проект «Приемная семья для пожилого человека». В настоящее время в нашем регионе созданы 30 приемных семей для людей старшего поколения.

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина.