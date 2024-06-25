По нацпроекту бизнесмены смогут приобрести здания на территории промпарков РТ

Резиденты и управляющие компании аккредитованных Министерством экономики РТ промышленных парков Татарстана теперь имеют возможность приобрести в лизинг расположенные на территории этих промпарков производственные здания, включая и бескаркасные быстровозводимые строения ангарного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Новый лизинговый продукт запущен Региональной лизинговой компанией РТ. Сумма финансирования может достигать 20 млн рублей, а срок лизинга — доходить до пяти лет.

Новая мера поддержки направлена на стимулирование развития производства на территории промышленных парков и разработана по запросу бизнеса в рамках утвержденного Плана мероприятий по улучшению предпринимательского климата в Татарстане, пояснила первый заместитель министра экономики РТ — директора Департамента развития предпринимательства ведомства Наталья Кондратова.

К данному моменту в Татарстане заполняемость промышленных парков выросла с 53% до 73,5%. На их территории работает более 1,6 тыс. резидентов, создавших свыше 67,6 тысяч рабочих мест. Соответствующие показатели стали возможны благодаря мерам государственной поддержки.

Задачей на 2024 год определено ускорение запуска инвестпроектов на территории промпарков. Для этого в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» расширены мероприятия по поддержке их резидентов.

Предприниматель, собирающийся открыть производство в промышленном парке, может получить поддержку в виде льготных условий лизинга техники и оборудования. Подать заявку можно на сайте Региональной лизинговой компании — rlcrt.ru/lgotnyy-lizing/.

Поддержка и развитие бизнеса предусмотрены национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Как и другие нацпроекты, его инициировал Президент РФ Владимир Путин.