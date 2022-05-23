По нацпроекту 16 объектов Казанской агломерации отремонтируют по новым технологиям

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» 16 объектов Казанской агломерации отремонтируют с применением новых технологий, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В этом году на 42 объектах национального проекта при выполнении дорожных работ планируется применить новые материалы и технологии, в том числе на 16 объектах Казанской агломерации, на семи – Набережночелнинской агломерации, на трех – Нижнекамской агломерации и на 16 объектах региональной сети», – отметили в министерстве.

Новые технологии включают в себя применение асфальтобетонных покрытий, спроектированных по методологиям объемного проектирования.

Кроме того, в Татарстане ежегодно реализуется план по внедрению новых материалов и технологий на региональных дорогах. За три прошедших года такие работы проведены более чем на 110 объектах. В прошлом году выполнено 24 внедрения на 14 объектах, а в этом году запланировано выполнить на 23 объектах.

«В этом году на региональных дорогах проведут работы с применением полимерно-битумного вяжущего на основе неокисленного битума, комплексной стабилизирующей добавки на основе целлюлозы, щебня из дробленого бетона, безусадочных быстротвердеющих литьевых составов для ремонта бетонных конструкций», – рассказали в ведомстве.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.