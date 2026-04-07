По нацпроектам в систему образования Татарстана направлено более 15 млрд рублей

В прошлом году из федерального бюджета в систему образования Татарстана в рамках нацпроектов было направлено более 15 млрд рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составило 2,5 млрд рублей. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

«Республика участвует в реализации национальных проектов технологического лидерства, новых национальных проектов "Молодежь и дети", "Семья", "Кадры", мероприятия которых включены в государственные программы России – "Развитие образования", "Научно-технологическое развитие РФ"», – рассказал он.

По словам Хайруллина, в прошлом году построены две школы более чем на 2,4 тыс. мест, три пристроя к образовательным учреждениям на 1,6 тыс. мест и пять детских садов на 980 мест.

Он добавил, что по республиканским программам проведен ремонт на 31 объекте – в школах и детсадах. Кроме того, отремонтированы пищеблоки 74 школ, функциональные зоны 83 школ, семь учебных зданий и три общежития профессиональных образовательных организаций.

«В рамках реализации федеральных программ осуществлен ремонт 14 объектов», – подчеркнул замминистра образования и науки.