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По нацпроектам в Апастовском районе отремонтировали клуб и девять ФАП
В 2024 году по национальным проектам в Апастовском районе проведен капремонт Карамасского сельского дома культуры и девяти фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом заявил глава Апастовского района Айрат Зиганшин на совещании в Доме Правительства РТ.
Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Кроме того, был построен один новый ФАП. Объекты здравоохранения расположены в населенных пунктах Нижнее Балтаево, Малый Бакрче, Танай-Тураево, Кабы-Копри, Кукшум, Чатбаш, Семи Ключи, Кулганы и Давликеево.
Также по программе «Развитие общественных пространств» в центральном парке появился памп-трек.
В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Апастово строится стадион с футбольным полем, беговой дорожкой и административным зданием. Проводится капремонт здания военкомата Апастовского и Кайбицкого районов, завершено строительство административно-бытового комплекса Апастовского РЭС.
По программе «Чистая вода» проведены реконструкция и строительство сетей водоснабжения в четырех населенных пунктов. Кроме того, спроектированы новые объекты.
По словам Зиганшина, за два года в Апастово проведено освещение центральных улиц — на 10 км установлены 218 опор освещения с энергосберегающими светильниками, установлены 20 видеокамер.
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