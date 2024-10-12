По нацпроектам в Апастовском районе отремонтировали клуб и девять ФАП

В 2024 году по национальным проектам в Апастовском районе проведен капремонт Карамасского сельского дома культуры и девяти фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом заявил глава Апастовского района Айрат Зиганшин на совещании в Доме Правительства РТ.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Кроме того, был построен один новый ФАП. Объекты здравоохранения расположены в населенных пунктах Нижнее Балтаево, Малый Бакрче, Танай-Тураево, Кабы-Копри, Кукшум, Чатбаш, Семи Ключи, Кулганы и Давликеево.

Также по программе «Развитие общественных пространств» в центральном парке появился памп-трек.

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Апастово строится стадион с футбольным полем, беговой дорожкой и административным зданием. Проводится капремонт здания военкомата Апастовского и Кайбицкого районов, завершено строительство административно-бытового комплекса Апастовского РЭС.

По программе «Чистая вода» проведены реконструкция и строительство сетей водоснабжения в четырех населенных пунктов. Кроме того, спроектированы новые объекты.

По словам Зиганшина, за два года в Апастово проведено освещение центральных улиц — на 10 км установлены 218 опор освещения с энергосберегающими светильниками, установлены 20 видеокамер.