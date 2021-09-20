По Набережночелнинскому одномандатному избирательному округу лидирует Альфия Когогина

По данным ЦИК РТ, по Набережночелнинскому одномандатному избирательному округу большинство голосов, 77 968, набрала Альфия Когогина, пишут «Челнинские известия».

На втором месте — Татьяна Гурьева с 10 749 голосами, на третьем — Мансур Гарифуллин — 5 440 голосов.

По Набережночелнинскому округу больше всего голосов получила партия «Единая Россия» — 86 387 (77,61%). За КПРФ проголосовали 7 348 человек (6,60%), за ЛДПР — 4 020 (3,61%). Партия Роста набрала 1 192 голоса (1,07%).