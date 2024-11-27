По мотивам татарского фольклора создана настольная игра «Сокровище Казани»

Фото: пресс-служба Федеральной национально-культурной автономии татар

В этом году Федеральная национально-культурная автономия татар разработала и распространила в регионах России настольную игру «Казан хəзинəсе» — «Сокровище Казани». Об этом сообщает пресс-служба автономии.

Фольклорный материал представлен в формате семейной настольной игры. В комплект входят игровое поле, фишки и кубик, сундучок с «сокровищами», приложение с правилами игры, путеводителем и сказками и легендами татарского народа на татарском и русском языках, а также упаковка. Одновременно в игру могут играть четыре человека.

Авторами проекта являются Миляуша Шарапова и Светлана Федорова. Нарисовала всё необходимое для игры художница Альфия Юсупова.

Инициаторы проекта отметили, что легенды и сказки занимают особое место в фольклоре. «Легенда, как и сказка — это не просто традиция, это почти символ духовной близости поколений, когда старшие передают младшим в доступной для них форме нравственные и духовные ценности, накопленные на протяжении исторического развития народа», — подчеркнули в Федеральной национально-культурной автономии татар.

При этом в автономии убеждены, что игровая форма подобной передачи наиболее действенна.

Фотографии предоставлены пресс-службой Федеральной национально-культурной автономии татар.