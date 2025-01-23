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Общество 23 января 2025 12:50

По молодежному жилищному конкурсу 49 активистов в Татарстане получат квартиры

Определен список победителей Молодежного жилищного конкурса РТ. Всего квартиры получат 49 активистов. Об этом на пресс-конференции ко дню студента сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

«Жилищный конкурс является важной мерой поддержки молодежи. Наше ведомство курирует четыре программы. Но этот конкурс отличается тем, что участниками могут стать разные категории молодежи вне зависимости от семейного положения, принимающие активное участие в реализации молодежной политики Республики Татарстан», — отметил министр.

Необходимое условие участия в конкурсе — совокупный уровень обеспеченности общей площадью на одного члена семьи в объектах жилищных прав менее 18 кв. метров. В случае победы в конкурсе первоначальный взнос за выбранную квартиру составляет не менее 10% от общей стоимости, в связи с чем важным критерием участия выступает платежеспособность и наличие стабильного совокупного дохода заявителя для своевременного погашения ежемесячных платежей.

#Ринат Садыков #улучшение жилищных условий
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