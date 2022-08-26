«По мировым стандартам»: в Казани открыли новые корпуса университета правосудия

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Новый учебный корпус и общежитие Казанского филиала Российского государственного университета правосудия готовы принять студентов в новом учебном году. Торжественно перерезали красную ленточку перед входом в новые здания заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и ректор вуза Владимир Кулаков.

«Обычно перед 1 сентября мы открываем много школ, дошкольных учреждений и высших учебных заведений и всегда гордимся, что создаем достойные условия. Когда для наших студентов создаются комфортные, по мировым стандартам, организованные учебные корпуса – это значит, что с началом учебного года студенты будут получать необходимые им знания в комфортных условиях», – сказал Шайхразиев.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Вице-премьер отметил, что новые корпуса полностью соответствуют мировым стандартам качества и расчитаны также на людей с ограничениями. «Великолепные условия. Мы понимаем, что есть люди с ограниченными возможностями, которые тоже хотят учиться и работать. При входе сразу видно, что здесь созданы все условия для таких людей», – заявил он.

Развитую инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями также отметил начальник инженерно-строительного и эксплуатационного отдела университета Ильшат Галимов. Он провел экскурсию по новому общежитию.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Общежитие рассчитано на 138 студентов, шесть их которых для маломобильных групп. Здесь есть зал физической подготовки, медпункт, хозяйственные и складские помещения, комнаты для учебы и отдыха, а также кухни на каждом из этажей, со всей необходимой техникой», – рассказал Галимов.

Строительство новых зданий началось летом 2019 года. Ректор Российского государственного университета правосудия Владимир Кулаков отметил, что такие темпы строительства обусловлены поддержкой от Татарстана.

«Такие колоссальные объекты были построены буквально за три года. Всегда приятно работать в Татарстане, особенно хочется выделить руководство республики, возглавляемое Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, за многогранную поддержку», – подчеркнул Кулаков.