По меньшей мере восемь человек погибли при крушении вертолета Раиси

По крайней мере восемь человек погибли при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«В результате трагического происшествия погибли президент Раиси, министр иностранных дел Амирабдоллахян, руководитель пятничной молитвы Тебризского аятоллы Мохаммад Али Аль-Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати, а также члены президентской службы безопасности и экипаж», – указано в сообщении.

По данным агентства, авария произошла, когда президент и его окружение возвращались из района Хода Афарин в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан после открытия плотины на общей границе с Азербайджанской Республикой. Обломки вертолета были обнаружены спасателями сегодня утром.

Отмечается, что в колонне президента было три вертолета. Два вертолета, на борту которых находились министры и чиновники, благополучно приземлились.

Напомним, накануне вечером вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны.Его искали больше десяти часов 73 спасательных отряда. Сегодня утром телеканал IRIB сообщил, что все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли.

Эбрахиму Раиси было 63 года, он занимал пост президента Ирана с августа 2021 года.