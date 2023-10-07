По меньшей мере 17 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Как минимум 17 авиарейсов утром в субботу были задержаны в аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», сообщает РИА Новости.

Кроме того, по информации агентства, еще 5 рейсов были отменены.

По данным на 5.30 по московскому времени, во «Внуково» задержали 8 самолетов, отменили 2. В «Домодедово» были задержаны 4 рейса и также 2 отменены. В «Шереметьево» отменили 1 рейс и задержали 5.