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По меньшей мере 17 рейсов задержали в аэропортах Москвы
Как минимум 17 авиарейсов утром в субботу были задержаны в аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», сообщает РИА Новости.
Кроме того, по информации агентства, еще 5 рейсов были отменены.
По данным на 5.30 по московскому времени, во «Внуково» задержали 8 самолетов, отменили 2. В «Домодедово» были задержаны 4 рейса и также 2 отменены. В «Шереметьево» отменили 1 рейс и задержали 5.
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