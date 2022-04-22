По маршруту Москва – Казань начнет курсировать новый двухэтажный поезд с детскими купе

Российские железные дороги обновят один из составов двухэтажных поездов сообщением Москва – Казань. По этому маршруту начнут курсировать двухэтажные вагоны нового модельного ряда с детскими купе и душевыми кабинами, сообщает пресс-служба РЖД.

«Для повышения комфорта пассажиров в пути холдинг продолжает обновлять подвижной состав. Так, например, в преддверии летнего сезона перевозок пассажиров, с 26 апреля, будет обновлен один из составов двухэтажных поездов №104 Москва – Адлер и №23/24 Москва – Казань», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что благодаря поставкам новых пассажирских вагонов в течение года обновление парка регулярных поездов будет продолжено и на других направлениях.

Летом в поездах дальнего следования в России планируется перевезти более 40 млн человек. В настоящее время наблюдается большой спрос на билеты в сообщении с Югом России – городами Черноморского побережья и Северного Кавказа.