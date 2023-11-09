По маршруту «Казань-Аэропорт» и обратно на два дня запускают дополнительные поезда

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Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначаются 10 и 11 ноября.

Как сообщили в пресс-службе «Содружества», причина такого решения — проведение в МВЦ «Казань Экспо» Всероссийского слета студенческих отрядов.

Так, 10 ноября поезда стартуют из Казани в 15:10, 15:37, и в 16:30. Обратно в столицу РТ электрички отходят в 21:30, 21:50 и в 22:10.

11 ноября составы отправятся из Казани в 15:42 и в 16:30. Из Аэропорта – в 22:10, 22:30 и в 22.54.

«На маршруте Казань – Аэропорт – Казань назначаются 11 дополнительных пригородных поездов. Поезда будут следовать без промежуточных остановок», — уточняется в сообщении.