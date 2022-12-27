«По максимуму изучить технологии»: преподаватели КНИТУ обучились на «Нижнекамскнефтехиме»

Преподаватели Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), которые обучают будущих энергетиков, познакомились с системой электроснабжения на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ) во время двухдневной стажировки на предприятии. О том, как проходило обучение педагогов, – в материале «Татар-информа».

«Специалисты, знающие специфику работы, всегда были и будут на вес золота»

«Все преподаватели, которые прошли стажировку, уже изъявили желание пройти более длительное обучение, чтобы по максимуму изучить технологии и оборудование, которое их интересует», – рассказала «Татар-информу» начальник отдела дополнительного профессионального образования передовой инженерной школы «Промхимтех» КНИТУ Алина Ибатуллина после окончания стажировки.

Первый день обучения на «Нижнекамскнефтехиме» в большей степени был посвящен знакомству с оборудованием и специфическими особенностями работы предприятия. Сперва гости побывали в операторной производства внешнего энергоснабжения, где познакомились со схемой электроснабжения производств заводов НКНХ.

Следующим пунктом стала экскурсия на распределительную подстанцию «Жаркова», откуда электроэнергия распределяется по главным понизительным подстанциям (ГПП). Старший менеджер подстанции Николай Байжев рассказал преподавателям, каким образом поступает электроэнергия, а также познакомил их с работой самих ГПП.

«Такая программа очень важна для преподавателей – они сами знакомятся с оборудованием производства и понимают, к чему готовят студентов», – отметил Байжев.

Он пояснил, что в энергетике у каждого производителя оборудования имеются свои особенности в облуживании. Поэтому очень важно, чтобы педагог понимал, какое основное оборудование используется на предприятии, чтобы акцентировать на этом внимание и обучать ребят более направленно.

«Так повышается квалификация специалистов, которые придут к нам на работу после окончания университета. А молодые специалисты, знающие специфику работы оборудования и принципы его обслуживания, всегда были и тем более будут на вес золота», – добавил Байжев.

Отдельное внимание вопросам экологии

На второй день пребывания на «Нижнекамскнефтехиме» педагоги познакомились с цифровыми технологиями, в том числе «умными сетями», технологиями больших данных и распределенного реестра.

Главный технолог завода по производству стирола и полиэфирных смол (СПС) Джадат Вафин и главный энергетик Александр Солдаткин рассказали гостям о производственных мощностях, технологиях и оборудовании своего производства.

Отдельное внимание спикеры уделили экологическим аспектам работы. Например, как на заводе проходит нейтрализация и очистка промышленных и сточных вод.

«Все очень довольны остались, и, конечно же, у преподавателей завязались контакты непосредственно с инженерами», – подчеркнула Алина Ибатуллина.

«Увидели и перспективу научного сотрудничества»

По итогам обучения преподаватели отметили, что такие стажировки очень важны, так как повышают уровень подготовки студентов.

«Мы познакомились не только с энергетическим оборудованием, но и с цифровыми технологиями, на которые тоже собираемся переходить в учебном процессе. Поэтому то, что мы сегодня увидели, большой плюс для нас – как раз то самое сочетание, так скажем, силовых устройств в энергетике и информационных технологий. Очень радует, что такие технологии существуют на НКНХ не только в проектном варианте, но и успешно работают», – рассказал заведующий кафедрой электроприводов и электротехники КНИТУ Валерий Макаров.

Он добавил, что сотрудники КНИТУ увидели еще и перспективу научного сотрудничества с предприятием – на предприятии могут проходить стажировку студенты вуза.

«Сейчас они учатся по большому счету на компьютерных тренажерах, но “живое” оборудование, особенно современное, практически не видят. Это большой минус, потому что, приходя на производство, ребята фактически вынуждены переучиваться», – отметил Макаров.

Отдельно заведующий кафедрой упомянул, что команде энергетиков КНИТУ оказалась интересной собственная генерация электроэнергии на НКНХ.

«Мы много слышали об этом, знаем, что это перспективно, но для меня ваше предприятие – первое, где я увидел действующий вариант. Хотелось бы поддерживать с вами связь, чтобы узнавать о генерации не только из учебников, а от промышленников, которые реализуют это на практике», – заявил он.

Подводя итог, Алина Ибатуллина подчеркнула, что в следующем году аналогичные стажировки на НКНХ продолжатся и затронут множество производственных сегментов.

«В дальнейшем мы планируем продолжать аналогичное сотрудничество с НКНХ. В 2023 году у нас уже запланированы стажировки преподавателей, которые не смогли пройти их в этом году. Причем мы надеемся на полноценные пятидневные выезды для более обширного знакомства с технологиями», – заключила Ибатуллина.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»