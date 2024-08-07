Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
По льготной транспортной карте дети участников СВО совершили более 700 тыс. поездок
В Казани дети участников СВО совершили 766,7 тыс. поездок по льготной транспортной карте. В общей сложности с октября 2022-го детям выдали более 3,5 тыс. карт для бесплатного передвижения на общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии города.
Еще в казанских школах обеспечили бесплатным двухразовым питанием почти 3 тыс. учеников. От оплаты за присмотр и уход в дошкольных учреждениях освободили родителей 1568 детей.
На бесплатное посещение городских культурных и спорт-объектов выдали 5634 карты «Батыр». По ней люди уже получили 63,5 тыс. билетов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»