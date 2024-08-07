По льготной транспортной карте дети участников СВО совершили более 700 тыс. поездок

В Казани дети участников СВО совершили 766,7 тыс. поездок по льготной транспортной карте. В общей сложности с октября 2022-го детям выдали более 3,5 тыс. карт для бесплатного передвижения на общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии города.

Еще в казанских школах обеспечили бесплатным двухразовым питанием почти 3 тыс. учеников. От оплаты за присмотр и уход в дошкольных учреждениях освободили родителей 1568 детей.

На бесплатное посещение городских культурных и спорт-объектов выдали 5634 карты «Батыр». По ней люди уже получили 63,5 тыс. билетов.