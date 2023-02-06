По конспектам Билла и «Ак Барса»: в чем фокус Уткульбаева и итоги второго сбора «Рубина»

«Рубин» завершил свой второй тренировочный сбор в Турции. В ходе полуторанедельного цикла команда поработала над теорией, подтянула «физику» и провела три спарринга. «ТИ-Спорт» подводит итоги второго вояжа казанцев в Белек: рассказывает, как изменилась игра коллектива Юрия Уткульбаева и почему «Рубин» уже готов к выходу в Премьер-лигу.

В крайней встрече в Белеке казанцы, что называется, на опыте и на классе расправились с «Уфой» со счетом 2:0

Фото: rubin-kazan.ru

Татаро-башкирское дерби снова за Казанью

Победой в татаро-башкирском дерби «Рубин» подвел черту под вторым циклом учебно-тренировочных сборов в Турции. В крайней встрече в Белеке казанцы, что называется, на опыте и на классе расправились с «Уфой» со счетом 2:0. Оба гола в составе «Рубина» забил Виталий Лисакович, а ворота команды защищал 19-летний воспитанник Академии Никита Янович.

Несмотря на градус противостояния, Юрий Уткульбаев доверил молодому голкиперу место в основном составе и не прогадал. Во многом именно сверхуверенная игра Яновича, отбившего по ходу матча пенальти, предопределила сухую победу казанцев в дерби.

Что касаемо высокого градуса, то довольно убедительно сей факт после игры прокомментировал автор дубля Лисакович. По словам белорусского форварда, дабы успокоить игру, ему по ходу матча даже пришлось просить об этом главного судью.

Виталий Лисакович: «Игра товарищеская, но было чувство, будто мы в чемпионате за очки бьемся. Минуте на 20-й я попросил судью, чтобы немного игру успокоил, потому что можно травму получить» Фото: rubin-kazan.ru

«Игра товарищеская, но было чувство, будто мы в чемпионате за очки бьемся. Минуте на 20-й я попросил судью, чтобы немного игру успокоил, потому что можно травму получить. Одним словом, очень жестко начали эту игру. Понятно, что все хотят выиграть. Тренер тоже говорит, что везде нужно добиться результата, но не таким же способом», – сказал Лисакович.

Так или иначе, присущая командам Первой лиги жесткость и грубость не помогла уфимцам забить даже один гол. «Рубин» победил соседей во второй раз за три месяца, чем порадовал нового эксперта по «Уфе» Юрия Уткульбаева. «Это наше татаро-башкирское дерби. Всегда они проходят эмоционально, где-то были жесткие стыки. Пришлось выцарапывать эту победу, характер проявить», – подчеркнул главный тренер.

Уткульбаев прошел проверку, обыграв клуб РПЛ

Не менее эмоциональным получилось для «Рубина» другое дерби, волжское. Матч с «Крыльями Советов» стал для коллектива Уткульбаева первой серьезной проверкой перед весенним прорывом в РПЛ. И надо сказать, что испытание это казанцы прошли уверенно.

Еще за два часа до игры клуб официально объявил о назначении Юрия Анваровича на пост главного тренера. До этого специалист носил с собой приставку «и. о.». Команда «проставилась» перед наставником отлично – два гола к середине второго тайма и хладнокровная победа (2:1) над середняком Премьер-лиги.

Уткульбаев: «Мы не смотрим особо на соперника, просто играем в каждой игре, делаем всё для того, чтобы победить. Результат важен всегда» Фото: rubin-kazan.ru

После этой победы стало окончательно понятно, что нынешний «Рубин» готов к возвращению в элиту. По своему мастерству команда подходит под этот уровень уже давно. Всё, чего не хватало, лишь уверенности и психологии победителя. Что-то схожее с тем, что сейчас можем наблюдать в «Ак Барсе» Зинэтулы Билялетдинова.

Да, в матче с «Крыльями» казанцы сыграли «от печки» и искрометного футбола не продемонстрировали. А нужен ли он всегда? «Рубин» показал, что умеет не только куражиться, отгружая по шесть мячей, но и системно играть по счету. И теперь даже при минимальном преимуществе до последних минут складывается невольное ощущение, что своего в игре команда не упустит. Абсолютный признак тренерской команды.

«Мы не смотрим особо на соперника, просто играем в каждой игре, делаем всё для того, чтобы победить. Результат важен всегда. Сегодня ребята отдали силы кто сколько мог. Хорошо, что выиграли. Приятный бонус при работе на сборах», – сказал после игры Уткульбаев.

В матче против «Навбахора» казанцы перестроились на более атакующую формацию, владели мячом, доминировали по ходу матча и забили в ворота серебряного призера чемпионата Узбекистана 6 голов Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» не забивал 6 голов с времен Бердыева

Особняком на втором сборе стоял матч против «Навбахора». Узбекский клуб пусть и являлся вице-чемпионом своей страны, но преподнести хотя бы малейшие проблемы «Рубину» не сумел. В отличие от матча с «Крыльями» казанцы перестроились на более атакующую формацию, владели мячом, доминировали по ходу матча и забили в ворота серебряного призера чемпионата Узбекистана 6 голов.

Так много «Рубин» не забивал почти шесть лет. А в последний раз это случилось, когда еще команду тренировал Курбан Бердыев. Кто-то скажет, что «Навбахор» не показатель силы казанской командой. Но все в той же Турции коллектив из Узбекистана одержал две победы, одна из которых пришлась на представителя РПЛ, «Нижний Новгород». Весной «Рубину» предстоит сражаться за путевку в РПЛ как раз с командами уровня «Навбахора».

«Команда забила красивые голы, пыталась исполнить те задумки, которые мы требуем, наигрываем на тренировках. Думаю, достаточно качественный матч. Даже во втором тайме молодежь тоже удачные голы забили. А первый тайм – это отправная точка нашей игры, попытка доминировать на чужой половине поля с активным участием крайних защитников», – оценил игру главный тренер.

Еще одним событием вторых сборов стал обновленный тренерский штаб команды. Контракт со всеми специалистами рассчитан до окончания сезона 2022/23 Фото: rubin-kazan.ru

Обновленный штаб и тишина на рынке

Еще одним событием вторых сборов стал обновленный тренерский штаб команды. После официального объявления Уткульбаева на пост главного тренера, а также подписания контракта с Сергеем Никитиным штаб «Рубина» стал выглядеть следующим образом.

Юрий Уткульбаев – главный тренер. Сергей Никитин – старший тренер. Олег Нечаев и Александр Дутов – работа с нападающими и стандартные положения, Сергей Козко – тренер вратарей, Хавьер Нойя – тренер по физподготовке, Виктор Гомес – тренер-реабилитолог и Артур Уткульбаев – тренер-аналитик. Контракт со всеми специалистами рассчитан до окончания сезона 2022/23.

Что касается потенциального обновления состава, то пока на рынке также тихо. Все еще сообщается об интересе «Рубина» к футболистам «Нефтехимика» Мераби Уридии и Максиму Ширяеву. Однако до конкретных предложений переговоры не доходят. При этом Уткульбаев, работавший ранее с обоими игроками, заявил, что был бы не против их подписания.

«В большинстве матчей мы играем в два нападающих. Для полноценного комплекта необходимы еще два, так что с удовольствием взял бы и Уридию, и Ширяева», – сказал Уткульбаев.

Третий цикл сборов «Рубина» в Турции стартует в среду. На нем у казанцев запланировано четыре спарринга. Соперниками казанцев станут «Краснодар-2», «Ахмат», ЦСКА и «Нефтехимик». Встречи пройдут 12, 16, 19 и 20 февраля.