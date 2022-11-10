«По коммуникативной методике»: в КФУ откроются бесплатные курсы татарского языка

В Казанском федеральном университете 10 ноября откроются бесплатные курсы татарского языка, присоединиться к ним можно вплоть до 20 ноября. В этом году занятия пройдут в формате интенсива – три раза в неделю, сообщает пресс-служба КФУ.

«Мы преподаем по коммуникативной методике. Учим слушать, читать, говорить и писать на татарском. В учебную программу включен и культурный компонент», – отметила профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Альфия Юсупова.

По ее словам, слушатели курсов участвуют и в национальных мероприятиях, которые проводятся в институте, а также посещают театральные постановки.

Программа рассчитана на 72 часа, то есть занятия продлятся до 15 декабря. Они будут проходить с 17.30 до 20.40. Слушателей разделят на группы по 15 человек в зависимости от уровня знания языка – начальный и продолжающий.

В конце курса учащиеся сдадут тест, и успешно освоившиеся программу получат сертификат об окончании курсов в КФУ.

Бесплатные курсы татарского языка проводятся в университете по госпрограмме «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014 – 2022 годы».

Для посещения курсов необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Казанского федерального университета.