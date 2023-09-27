По Карте жителя Татарстана от Ак Барс Банка — выгода до 15 рублей при оплате проезда

Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

При оплате Картой жителя Татарстана Ак Барс Банка действуют сразу две акции, которые в сумме дают выгоду до 15 рублей с каждого проезда.

С акцией «Выгоднее с Ак Барс Банком» клиенты банка возвращают 5 рублей с каждой поездки, а при оплате смартфоном еще 10 рублей от платежной системы «Мир». Во втором случае, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо загрузить свою банковскую Карту жителя в телефон Android через приложение Mir Pay или Samsung Pay и расплатиться в транспорте. Кроме того, по карте действует кешбэк 10% на оплату услуг ЖКХ. Акции действуют до конца 2023 года.

По Карте жителя бесплатное обслуживание и снятие наличных до 150 000 рублей, до 10% на остаток на счете, а также широкая программа лояльности «Сливки» с кешбэком до 45% от партнеров. Для клиентов банка доступен бесплатный выпуск карты на физическом носителе, а также выпуск цифровой карты без визита в банк.

В Мобильном приложении Карты жителя РТ доступен сервис «Забота», где можно получать все необходимые услуги, не выходя из дома. Сервис автоматически подберет меры поддержки. Заказать и ознакомится с подробными с условиями кешбэка можно по ссылке. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК